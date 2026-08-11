Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier SAINT-SAVIN Saint-Savin
dimanche 20 septembre 2026 · SAINT-SAVIN · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier
SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre de la chapelle au riche mobilier et voûtes peintes.
Attention fermeture de 12h à 14h.
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SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 12 64 saintsavin65@orange.fr
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English :
Self-guided tour of the chapel, featuring rich furnishings and painted vaults.
Please note: Closed from 12:00 p.m. to 2:00 p.m.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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