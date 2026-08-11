Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier SAINT-SAVIN Saint-Savin

Informations pratiques

Saint-Savin

Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier

SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre de la chapelle au riche mobilier et voûtes peintes.

Attention fermeture de 12h à 14h.

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SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 12 64 saintsavin65@orange.fr

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English :

Self-guided tour of the chapel, featuring rich furnishings and painted vaults.

Please note: Closed from 12:00 p.m. to 2:00 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Chapelle de Piétat et de son riche mobilier Saint-Savin a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65