Journées Européennes du Patrimoine Découverte des collections précieuses Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Journées Européennes du Patrimoine Découverte des collections précieuses
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Découverte des fonds précieux de la médiathèque Pierre-Fanlac au cours d’une visite de son magasin patrimonial.
Cette visite sera l’occasion de découvrir les collections anciennes, manuscrits et imprimés anciens, ainsi que les collections contemporaines, parmi lesquelles des archives littéraires et des estampes.
Les visiteurs seront également sensibilisés aux enjeux de conservation du patrimoine graphique.
Sur réservation
Groupe limité à 10 personnes .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Découverte des collections précieuses
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte des collections précieuses Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
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