Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux Jardin Jacques Schiever Avallon

Informations pratiques

Avallon

Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux

Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:15:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte des minéraux et fossiles locaux .

Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 03 19 museeavallonnais@ville-avallon.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux

L’événement Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux Avallon a été mis à jour le 2026-08-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)