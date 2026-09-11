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Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux Jardin Jacques Schiever Avallon

samedi 19 septembre 2026 · Jardin Jacques Schiever · Avallon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Jardin Jacques Schiever
Adresse
Impasse du Collège
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux

Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découverte des minéraux et fossiles locaux   .

Jardin Jacques Schiever Impasse du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 03 19  museeavallonnais@ville-avallon.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux

L’événement Journées européennes du Patrimoine Découverte des minéraux et fossiles locaux Avallon a été mis à jour le 2026-08-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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