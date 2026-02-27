Soirée Coups de Cœur Terrasses du Bel Air Avallon

Avallon

Soirée Coups de Cœur

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le 5 septembre le match musical de l’année ! Quatre monstres sacrés du jazz, pop, rock et bebop se retrouvent sur scène pour un face-à-face unique. Préparez-vous à un show explosif, où riffs, grooves et improvisations vont s’affronter… puis se réconcilier dans un véritable feu d’artifice musical !

JERRYKA (Jacques Gustave) est une choriste de référence, notamment connue pour avoir été la choriste principale de Johnny HALLYDAY, avec qui elle a chanté sur les plus grandes scènes françaises, du Stade de France à l’Olympia. Elle a également mené une carrière de chanteuse soliste et chef de chœur, apportant sa voix puissante et sa musicalité à de nombreux projets, du rock à la soul, en passant par le jazz et la pop.

Jean-Marie ECAY est l’un des guitaristes français les plus respectés de la scène jazz, rock et fusion. Il navigue entre les styles avec une aisance remarquable et a joué avec des légendes telles que Billy COBHAM, Didier LOCKWOOD, Richard GALLIANO, Claude NOUGARO, Randy BRECKER, Stanley CLARKE ou Robben FORD, cumulant des milliers de concerts à travers le monde.

Vicky EDIMO, légende de la basse camerounaise et internationale, il a longtemps tourné avec Manu DIBANGO, enregistré avec les GIBSON BROTHERS (Cuba), et collaboré avec DALIDA, Johnny HALLYDAY, Michel SARDOU, Steve COLEMAN, Wallace RONEY ou encore James BROWN. Son groove mêle jazz, funk, blues et musiques du monde.

Alain de CAMPOS, ce batteur est reconnu pour son groove précis et polyvalent. Il a partagé la scène avec Joe COCKER, ZUCCHERO, Phil COLLINS, SHAKIRA, STING, et bien d’autres. Compositeur, pédagogue et entrepreneur, il fait vibrer les foules autant que les musiciens à ses côtés. Chacun de ces quatre artistes a choisi de partager ses coups de cœur musicaux, nés au contact des plus grandes légendes.

En clair vous entendrez leurs riffs, grooves et chœurs préférés, ceux qui les ont fait vibrer aux côtés de p.ex Johnny Hallyday, Sting, Dalida ou Claude Nougaro, en live aux Terrasses du Bel Air. Bref, un concert-match unique, généreux et voyageur… préparez vos oreilles et vos pieds ! .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

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English : Soirée Coups de Cœur

L’événement Soirée Coups de Cœur Avallon a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)