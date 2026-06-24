Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour) Centre Yes Yes Padel Avallon Avallon

Avallon

Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour)

Centre Yes Yes Padel Avallon Av. du Parc des Chaumes Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La Fête du Padel débarque à Avallon !

Le padel, le sport de raquette le plus fun et accessible du moment, arrive enfin à Avallon !

Venez célébrer l’ouverture officielle de nos nouveaux terrains lors de la grande Fête du Padel, le samedi 5 septembre prochain. Que vous soyez un joueur aguerri ou que vous n’ayez jamais tenu une raquette de votre vie, cette journée est pensée pour vous !

Au programme de ce moment festif et convivial des initiations entièrement gratuites pour découvrir le sport, du beau jeu pour en prendre plein les yeux, un grand jeu-concours avec de très beaux cadeaux à gagner, et une superbe ambiance pour toute la famille et les amis.

Nos 2 pistes flambant neuves, semi-couvertes et 100 % autonomes n’attendent plus que vous pour enchaîner les smashs et les fous rires.

Votre toute première partie est 100 % OFFERTE en téléchargeant l’application Yes Yes Padel !

Date Samedi 5 septembre

Tarif Entrée libre et gratuite, sans inscription

Lieu Centre Yes Yes Padel d’Avallon .

Centre Yes Yes Padel Avallon Av. du Parc des Chaumes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté phoebe@yesyespadel.com

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English : Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour)

L’événement Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour) Avallon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay