Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour) Centre Yes Yes Padel Avallon Avallon
Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour) Centre Yes Yes Padel Avallon Avallon samedi 5 septembre 2026.
Avallon
Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour)
Centre Yes Yes Padel Avallon Av. du Parc des Chaumes Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La Fête du Padel débarque à Avallon !
Le padel, le sport de raquette le plus fun et accessible du moment, arrive enfin à Avallon !
Venez célébrer l’ouverture officielle de nos nouveaux terrains lors de la grande Fête du Padel, le samedi 5 septembre prochain. Que vous soyez un joueur aguerri ou que vous n’ayez jamais tenu une raquette de votre vie, cette journée est pensée pour vous !
Au programme de ce moment festif et convivial des initiations entièrement gratuites pour découvrir le sport, du beau jeu pour en prendre plein les yeux, un grand jeu-concours avec de très beaux cadeaux à gagner, et une superbe ambiance pour toute la famille et les amis.
Nos 2 pistes flambant neuves, semi-couvertes et 100 % autonomes n’attendent plus que vous pour enchaîner les smashs et les fous rires.
Votre toute première partie est 100 % OFFERTE en téléchargeant l’application Yes Yes Padel !
Date Samedi 5 septembre
Tarif Entrée libre et gratuite, sans inscription
Lieu Centre Yes Yes Padel d’Avallon .
Centre Yes Yes Padel Avallon Av. du Parc des Chaumes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté phoebe@yesyespadel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour)
L’événement Fête du padel Avallon (Yes Yes Tour) Avallon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Avallon (Yonne)
- Ondes chromatiques de Jocelyne Santos Avallon 3 juillet 2026
- Exposition Rencontres oniriques de Gégène The Cat Avallon 4 juillet 2026
- Murmuration Les loutres La Tannerie Théâtre Avallon 4 juillet 2026
- Murmuration Rhapsodes La Tannerie Atelier Avallon 4 juillet 2026
- Vide-grenier Avallon 5 juillet 2026