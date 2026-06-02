Exposition Le bois prend vie… de Ange Lorenzini Rue Saint-Lazare Avallon

Avallon

Exposition Le bois prend vie… de Ange Lorenzini

Rue Saint-Lazare Maison des Sires Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-04

Ange Lorenzini (1937-2020) est un sculpteur discret dont les oeuvres, tout en courbes et en douceur, invitent à la caresse et à la contemplation.

Il découvre sur le tard sa passion pour le bois, lors d’un séjour dans le Morvan où il s’installe par la suite.

Autodidacte, il choisit des bois fruitiers, notamment l’olivier et le buis, qu’il travaille au maillet et à la gouge avec patience et précision.

Ses sculptures, lisses et harmonieuses, expriment les thèmes de la vie la femme, le couple, l’enfant, la main. Elles séduisent pour leur quasi-perfection et leur forme lisse.

Présentées dans de nombreuses expositions régionales, ses pièces phares, La Méditation et La Main plume, lui ont valu la reconnaissance du public et un Prix du Public mérité.

Vernissage vendredi 4 septembre à 18h30 .

Rue Saint-Lazare Maison des Sires Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Le bois prend vie… de Ange Lorenzini

L’événement Exposition Le bois prend vie… de Ange Lorenzini Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Grand Vézelay