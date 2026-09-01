Journées Européennes du Patrimoine Rue du Château Dracy

Informations pratiques

Dracy

Journées Européennes du Patrimoine

Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne. .

Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 14 73 mairie.dracy@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dracy a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !