Journées Européennes du Patrimoine Rue du Château Dracy
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Château · Dracy
Informations pratiques
Dracy
Journées Européennes du Patrimoine
Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne. .
Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 14 73 mairie.dracy@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dracy a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Dracy (Yonne)
- Visites guidées des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne, Château de Dracy-sur-Ouanne, Dracy 20 septembre 2026
- Fête de la pomme Place du village Dracy 11 octobre 2026
- Fête de la Pomme, Dracy 11 octobre 2026