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AGENDA · Dracy

Journées Européennes du Patrimoine Rue du Château Dracy

dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Château · Dracy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Château de Dracy-sur-Ouanne
Ville
89130 Dracy
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Dracy

Journées Européennes du Patrimoine

Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne.   .

Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 14 73  mairie.dracy@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dracy a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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