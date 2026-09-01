Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Aubin Visite libre rue Aristide Briand Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Pacy-sur-Eure

Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Aubin Visite libre

rue Aristide Briand Eglise Saint-Aubin Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’église Saint-Aubin et de ses vitraux signés Décorchemont, en libre accès.

Informations pratiques

– De 14h à 17h

– Tarif Gratuit .

rue Aristide Briand Eglise Saint-Aubin Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 03 27

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English : Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Aubin Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Aubin Visite libre Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération