Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre Église Saint-Denis Guiseniers

Informations pratiques

Guiseniers

Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre

Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Reconstruite au 16e siècle, des vestiges de l’ancienne église subsistent dans la maçonnerie au niveau du transept, des voûtes du bas côté nord et des deux contreforts de la façade ouest.

Informations pratiques

– De 14h à 18h

– Tarif Gratuit .

Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 06 73

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English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre Guiseniers a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération