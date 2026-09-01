Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre Église Saint-Denis Guiseniers
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Denis · Guiseniers
Informations pratiques
Guiseniers
Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre
Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Reconstruite au 16e siècle, des vestiges de l’ancienne église subsistent dans la maçonnerie au niveau du transept, des voûtes du bas côté nord et des deux contreforts de la façade ouest.
Informations pratiques
– De 14h à 18h
– Tarif Gratuit .
Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 06 73
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English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre
L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Visite libre Guiseniers a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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