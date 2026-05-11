Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Baugé-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Baugé-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.
Baugé-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.
Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !
Programme à venir .
Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
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English :
European Heritage Days in Anjou Vert
L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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