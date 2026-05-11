Baugé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert

Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert

Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.

Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !

Programme à venir .

Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days in Anjou Vert

L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert