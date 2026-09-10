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Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes Nantes

samedi 19 septembre 2026 · 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes · Nantes

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes
Adresse
12 Impasse Louis Momesson
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, accès libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 18:00
Gratuit : non Gratuit, accès libre  

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, Angers Nantes Opéra invite le public à une immersion exclusive et gratuite dans ses ateliers décors.Le public pourra découvrir l’antre de fabrication et de stockage où prennent vie les décors, accessoires et costumes de nombreuses productions.

12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes Nantes 44300
https://www.angers-nantes-opera.com/


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