Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit, accès libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, Angers Nantes Opéra invite le public à une immersion exclusive et gratuite dans ses ateliers décors.Le public pourra découvrir l’antre de fabrication et de stockage où prennent vie les décors, accessoires et costumes de nombreuses productions.

12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes Nantes 44300

https://www.angers-nantes-opera.com/



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