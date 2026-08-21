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Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Centre Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Maison Jeanne d'Arc · Orléans

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Centre Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Jeanne d'Arc
Adresse
3 place du Général-de-Gaulle, Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
Sur réservation

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Centre Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Maison Jeanne d’Arc Loiret

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les JEP ont pour thème le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer.

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Une nouvelle édition des JEP dans les musées

Illustration : Jean Leblanc

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