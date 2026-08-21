Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Centre Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Centre Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Maison Jeanne d’Arc Loiret

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les JEP ont pour thème le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer.

Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cja@ville-orleans.fr »}]

Une nouvelle édition des JEP dans les musées

Illustration : Jean Leblanc