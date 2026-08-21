Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Hôtel Cabu, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie · Orléans
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Hôtel Cabu 19 et 20 septembre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les JEP ont pour thème le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer.
Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]
Une nouvelle édition des JEP dans les musées
Illustration : Jean Leblanc
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