Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Hôtel Cabu, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – Hôtel Cabu 19 et 20 septembre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les JEP ont pour thème le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer.

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]

Une nouvelle édition des JEP dans les musées

Illustration : Jean Leblanc