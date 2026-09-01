Informations pratiques

Saou

Journées Européennes du Patrimoine Expo photos à l’Auberge des Dauphins

Auberge des Dauphins Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Département de la Drôme et l’Auberge des Dauphins vous présentent des photographies d’archives, personnelles et intimes, cartes postales anciennes et diapositives vintage. Depuis plus d’un siècle les visiteurs de la forêt de Saoû se prennent en photo.

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Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25

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English :

The Department of Drôme and the Auberge des Dauphins present a collection of archival, personal, and intimate photographs, vintage postcards, and slides. For over a century, visitors to the Forest of Sao%FB have been taking photos of themselves.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Expo photos à l’Auberge des Dauphins Saou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme