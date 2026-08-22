Journées Européennes du Patrimoine exposition à la Maison natale de Pierre Guillemot Bignan
samedi 19 septembre 2026 · Bignan
Informations pratiques
Bignan
Journées Européennes du Patrimoine exposition à la Maison natale de Pierre Guillemot
Kerdel Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les journées du patrimoine, l’association Pierre Guillemot présente un panorama en 4 tableaux du premier combat de Pierre Guillemot, plus connu sous le nom d’affaire du Collédo .
Ces 4 tableaux géants, réalisés par l’illustrateur René Le Honezc, sont exposés pour la 1ère fois à la maison natale de Pierre Guillemot .
Kerdel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 28 93
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition à la Maison natale de Pierre Guillemot Bignan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE