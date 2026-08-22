Informations pratiques

Bignan

Journées Européennes du Patrimoine exposition à la Maison natale de Pierre Guillemot

Kerdel Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées du patrimoine, l’association Pierre Guillemot présente un panorama en 4 tableaux du premier combat de Pierre Guillemot, plus connu sous le nom d’affaire du Collédo .

Ces 4 tableaux géants, réalisés par l’illustrateur René Le Honezc, sont exposés pour la 1ère fois à la maison natale de Pierre Guillemot .

Kerdel Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 28 93

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition à la Maison natale de Pierre Guillemot Bignan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE