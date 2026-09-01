Journées Européennes du Patrimoine Exposition Au Fil du Rhône et découverte du patrimoine Montilien Espace culturel des Carmes Montélimar
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel des Carmes · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Journées Européennes du Patrimoine Exposition Au Fil du Rhône et découverte du patrimoine Montilien
Espace culturel des Carmes 24 rue Monnaie Vieille Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’espace culturel des Carmes se réinvente avec l’exposition Au fil du Rhône avec une présentation du patrimoine montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme-Ardèche sud et de la découverte de son histoire.
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Espace culturel des Carmes 24 rue Monnaie Vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
The Espace Culturel des Carmes reinvents itself with the Au fil du Rhône exhibition, presenting the heritage of Montilien, the communes of the conurbation, the Drôme-Ardèche Sud basin and the discovery of its history.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Au Fil du Rhône et découverte du patrimoine Montilien Montélimar a été mis à jour le 2026-06-08 par Montélimar Tourisme Agglomération
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