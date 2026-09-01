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Journées Européennes du Patrimoine Exposition Au Fil du Rhône et découverte du patrimoine Montilien Espace culturel des Carmes Montélimar

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel des Carmes · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace culturel des Carmes
Adresse
24 rue Monnaie Vieille
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Au Fil du Rhône et découverte du patrimoine Montilien

Espace culturel des Carmes 24 rue Monnaie Vieille Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’espace culturel des Carmes se réinvente avec l’exposition Au fil du Rhône avec une présentation du patrimoine montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme-Ardèche sud et de la découverte de son histoire.
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Espace culturel des Carmes 24 rue Monnaie Vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45  arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

The Espace Culturel des Carmes reinvents itself with the Au fil du Rhône exhibition, presenting the heritage of Montilien, the communes of the conurbation, the Drôme-Ardèche Sud basin and the discovery of its history.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Au Fil du Rhône et découverte du patrimoine Montilien Montélimar a été mis à jour le 2026-06-08 par Montélimar Tourisme Agglomération

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