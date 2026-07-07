Journées Européennes du Patrimoine Exposition D’hier à aujourd’hui, le Pin en Mauges au fil des métiers Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Journées Européennes du Patrimoine Exposition D’hier à aujourd’hui, le Pin en Mauges au fil des métiers

Rue N-D de Bon Secours Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine au Pin-en-Mauges !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Venez découvrir une rétrospective des anciens commerces, artisans et diverses activités qui étaient présents dans le bourg du Pin depuis le début du 19ème siècle.

Retrouvez les lieux, ateliers, objets, outils, et anecdotes qui ont faits et animés la vie du village.

De ces anciennes entreprises artisanales qui font celles que nous connaissons aujourd’hui dans la commune, elles ont su prospérer et se sont développées au fil des années. .

Rue N-D de Bon Secours Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 30 07 49

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English :

European Heritage Days in Le Pin-en-Mauges!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition D’hier à aujourd’hui, le Pin en Mauges au fil des métiers Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges