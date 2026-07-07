Journées Européennes du Patrimoine Exposition D’hier à aujourd’hui, le Pin en Mauges au fil des métiers Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges
samedi 19 septembre 2026 · Rue N-D de Bon Secours · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Journées Européennes du Patrimoine Exposition D’hier à aujourd’hui, le Pin en Mauges au fil des métiers
Rue N-D de Bon Secours Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine au Pin-en-Mauges !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Venez découvrir une rétrospective des anciens commerces, artisans et diverses activités qui étaient présents dans le bourg du Pin depuis le début du 19ème siècle.
Retrouvez les lieux, ateliers, objets, outils, et anecdotes qui ont faits et animés la vie du village.
De ces anciennes entreprises artisanales qui font celles que nous connaissons aujourd’hui dans la commune, elles ont su prospérer et se sont développées au fil des années. .
Rue N-D de Bon Secours Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 30 07 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days in Le Pin-en-Mauges!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition D’hier à aujourd’hui, le Pin en Mauges au fil des métiers Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Guinguette du parc Concert La Custer Family Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges 9 août 2026
- Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Contes Celtes Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 11 août 2026
- Guinguette du parc Concert La Marmite à Roselyne et Loire Valley Calypso Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges 16 août 2026
- Balade photographique Spéciale mises en scène photographiques dans le parc de Beaupréau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Parking av. du Grain d’Or face au parc Beaupréau-en-Mauges 18 août 2026
- Féria made in Mauges Courses hippiques Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges 22 août 2026