Journées Européennes du Patrimoine Exposition et démonstrations par des artistes et artisans d’art de la Mayenne Les Arcis Meslay-du-Maine
samedi 19 septembre 2026 · Les Arcis · Meslay-du-Maine
Informations pratiques
Meslay-du-Maine
Journées Européennes du Patrimoine Exposition et démonstrations par des artistes et artisans d’art de la Mayenne
Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez des savoir-faire d’artisans d’art.
Depuis des siècles … voire des millénaires, ils transforment le métal, le bois, la pierre … tissent, transforment, inventent, créent …
Ils utilisent leurs mains, mais aussi leur tête, leur imagination, leur intelligence créatrice. Ils ont observé et appris de ceux qui les ont précédés, et transmettent aux générations futures. Ils (elles) sont tapissier, sculpteur, graveur, tisserand, céramiste, forgeron, laquiste, ébéniste …
Venez les rencontrer, voir leurs œuvres, comprendre leur métier ….
Seront présents samedi et dimanche
Patrick Mahieu céramiste
Aline Jugé taille pierre
Géraldine Mézange feutrière
Maevane Dilé tapissière
Guitton gravure sur verre
Man’athan sculpture métal
Mathilde Lecat sculpture métal
Atelier l’envers de l’endroit marquetterie, tissus de récupération Sébastien et Karole
Carré Laque et Or Cécile Carré, laque
Paoline Mateo Tisage cuivre
Boutures parents Flora Laurioux fleurs séchées, à confirmer
Le tarif d’entrée donne aussi accès aux visites libre ou guidées, à l’exposition de panneaux sur la restauration de tout le site, à l’exposition de photographies sur bâche de la route des joyaux de la Mayenne , aux parcours ludiques, .
Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the European Heritage Days, discover the skills of craftsmen.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition et démonstrations par des artistes et artisans d’art de la Mayenne Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-08-21 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Meslay-du-Maine (Mayenne)
- Journée découverte Multigolf La Chesnaie Meslay-du-Maine 5 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite libre des jardins du Château des Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Domaine des Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine 18 septembre 2026
- Rando Meslinoise Meslay-du-Maine 20 septembre 2026