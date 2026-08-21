Journées Européennes du Patrimoine Exposition et démonstrations par des artistes et artisans d’art de la Mayenne Les Arcis Meslay-du-Maine

Informations pratiques

Meslay-du-Maine

Journées Européennes du Patrimoine Exposition et démonstrations par des artistes et artisans d’art de la Mayenne

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez des savoir-faire d’artisans d’art.

Depuis des siècles … voire des millénaires, ils transforment le métal, le bois, la pierre … tissent, transforment, inventent, créent …

Ils utilisent leurs mains, mais aussi leur tête, leur imagination, leur intelligence créatrice. Ils ont observé et appris de ceux qui les ont précédés, et transmettent aux générations futures. Ils (elles) sont tapissier, sculpteur, graveur, tisserand, céramiste, forgeron, laquiste, ébéniste …

Venez les rencontrer, voir leurs œuvres, comprendre leur métier ….

Seront présents samedi et dimanche

Patrick Mahieu céramiste

Aline Jugé taille pierre

Géraldine Mézange feutrière

Maevane Dilé tapissière

Guitton gravure sur verre

Man’athan sculpture métal

Mathilde Lecat sculpture métal

Atelier l’envers de l’endroit marquetterie, tissus de récupération Sébastien et Karole

Carré Laque et Or Cécile Carré, laque

Paoline Mateo Tisage cuivre

Boutures parents Flora Laurioux fleurs séchées, à confirmer

Le tarif d’entrée donne aussi accès aux visites libre ou guidées, à l’exposition de panneaux sur la restauration de tout le site, à l’exposition de photographies sur bâche de la route des joyaux de la Mayenne , aux parcours ludiques, .

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

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English :

As part of the European Heritage Days, discover the skills of craftsmen.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition et démonstrations par des artistes et artisans d’art de la Mayenne Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-08-21 par SUD MAYENNE