Informations pratiques

Loisail

Journées Européennes du Patrimoine Fée du Pain Histoire musicale et intergénérationnelle, dès 4 ans

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Histoire musicale et intergénérationnelle, dès 4 ans

Lucienne, boulangère-voyageuse, fille du vent, qui sillonne villages et paysages à la recherche du pain, et du bon pain ! . Derrière elle se cache Hélène Mouton, comédienne, chanteuse, danseuse et boulangère, qui a fait du geste le plus simple qui soit — pétrir une pâte — le cœur d’un spectacle musical et sensoriel La Fée du Pain.

Hélène Mouton conte et chante l’extraordinaire histoire des ingrédients du pain, le temps d’une heure suspendue, suivie d’un temps d’échange avec l’artiste.

Spectacle (1h) suivi d’un temps d’échange Participation libre au chapeau .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Fée du Pain Histoire musicale et intergénérationnelle, dès 4 ans

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fée du Pain Histoire musicale et intergénérationnelle, dès 4 ans Loisail a été mis à jour le 2026-08-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE