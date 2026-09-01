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AGENDA · Guiseniers

Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre Ferme du Prieuré Guiseniers

samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Prieuré · Guiseniers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ferme du Prieuré
Adresse
1 Rue Omer Canteloup
Ville
27700 Guiseniers
Département
Eure
Tarif

Guiseniers

Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre

Ferme du Prieuré 1 Rue Omer Canteloup Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Cette visite sera l’occasion de découvrir le colombier et la grange dimière.

Informations pratiques
– De 14h à 17h
– Tarif Gratuit   .

Ferme du Prieuré 1 Rue Omer Canteloup Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 06 52 

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English : Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre Guiseniers a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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