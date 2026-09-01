Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre Ferme du Prieuré Guiseniers
samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Prieuré · Guiseniers
Informations pratiques
Guiseniers
Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre
Ferme du Prieuré 1 Rue Omer Canteloup Guiseniers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette visite sera l’occasion de découvrir le colombier et la grange dimière.
Informations pratiques
– De 14h à 17h
– Tarif Gratuit .
Ferme du Prieuré 1 Rue Omer Canteloup Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 06 52
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English : Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre
L’événement Journées européennes du patrimoine Ferme du Prieuré Visite libre Guiseniers a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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