Journées Européennes du Patrimoine, hellemmes, Hellemmes
samedi 19 septembre 2026 · hellemmes · Hellemmes
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre hellemmes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez (re)découvrir l’histoire, les lieux, les talents et le patrimoine d’Hellemmes lors de ce week-end placé sous le signe de la découverte et du partage ! Pour cette édition 2026, la Ville met également à l’honneur l’art mural, en partenariat avec le Collectif Renart.
Au programme de ce week-end :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
EXPOSITIONS
- Personnages oubliés – une exposition réalisée par le Conseil Communal d’Enfants
- Concours photo Street Art – découvrez les clichés réalisés par de jeunes Hellemmois
- Hellemmes en musique – plongez dans l’histoire musicale locale
VISITES COMMENTÉES
- Hellemmes : de la ferme à l’usine
- Visite de la mairie
- Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF
SPECTACLES
- Concert en plein air de l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes
- Olympe, spectacle participatif autour de la figure d’Olympe de Gouges
ATELIERS
- Hellemmes City 3D à la médiathèque Le Fil
- Découverte du Tai Chi Qi-Gong
JOURNÉES D’ART MURAL
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h
Rendez-vous au Jardin de la Filature pour découvrir la création d’une fresque réalisée par Meda et Dr Colors, participer à des ateliers d’initiation au graffiti et profiter d’un DJ set !
Certaines activités sont sur réservation, pensez à réserver votre place.
Tout sur www.hellemmes.fr
hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.hellemmes.fr »}]
Les 19 et 20 septembre, Hellemmes vous invite à découvrir son patrimoine sous toutes ses formes !
À voir aussi à Hellemmes (Nord)
- Les Popotes Roulantes fêtent leurs 10 ans !, Centre Gustave Engrand, Hellemmes 12 septembre 2026
- Vide-grenier d’automne – 13/9, hellemmes, Hellemmes 13 septembre 2026
- Visite du Technicentre Industriel d’Hellemmes de SNCF Voyageurs “Redonner vie, résister, réinventer”, Technicentre Industriel d’Hellemmes, Hellemmes 19 septembre 2026
- Exposition Concours Photo, Maison de la Jeunesse, Hellemmes 19 septembre 2026
- Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine », Place Joseph Hentgès – Les Acacias, Hellemmes 19 septembre 2026