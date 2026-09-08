Journées Européennes du Patrimoine, hellemmes, Hellemmes

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez (re)découvrir l’histoire, les lieux, les talents et le patrimoine d’Hellemmes lors de ce week-end placé sous le signe de la découverte et du partage ! Pour cette édition 2026, la Ville met également à l’honneur l’art mural, en partenariat avec le Collectif Renart.

Au programme de ce week-end :

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

EXPOSITIONS

Personnages oubliés – une exposition réalisée par le Conseil Communal d’Enfants

Concours photo Street Art – découvrez les clichés réalisés par de jeunes Hellemmois

Hellemmes en musique – plongez dans l’histoire musicale locale

VISITES COMMENTÉES

Hellemmes : de la ferme à l’usine

Visite de la mairie

Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF

SPECTACLES

Concert en plein air de l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes

Olympe, spectacle participatif autour de la figure d’Olympe de Gouges

ATELIERS

Hellemmes City 3D à la médiathèque Le Fil

Découverte du Tai Chi Qi-Gong

JOURNÉES D’ART MURAL

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h

Rendez-vous au Jardin de la Filature pour découvrir la création d’une fresque réalisée par Meda et Dr Colors, participer à des ateliers d’initiation au graffiti et profiter d’un DJ set !

Certaines activités sont sur réservation, pensez à réserver votre place.

Tout sur www.hellemmes.fr

hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.hellemmes.fr »}]

Les 19 et 20 septembre, Hellemmes vous invite à découvrir son patrimoine sous toutes ses formes !