Journées Européennes du Patrimoine salle des fêtes Héry
dimanche 20 septembre 2026 · salle des fêtes · Héry
Informations pratiques
Héry
Journées Européennes du Patrimoine
salle des fêtes Salle des Fêtes d’Héry (58800)
Village d’Héry Héry Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine
10H30
Visite guidée du patrimoine historique & culturel Ariacois.
Visite Gratuite & accompagnée
12H00
Repas à Thème à la Salle des Fêtes
Sur réservation UNIQUEMENT
06.86.82.66.26 => Yannick
20€ / Adulte
10 / Enfant
14H30
Après-midi détente Jeux de Société
Gratuit & ouvert à tous
Buvette / Stand de crêpes & Hot-dogs .
salle des fêtes Salle des Fêtes d’Héry (58800)
Village d’Héry Héry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 82 66 26 socat.yannick@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Héry a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tannay Brinon Corbigny
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