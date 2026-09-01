UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Héry

Journées Européennes du Patrimoine salle des fêtes Héry

dimanche 20 septembre 2026 · salle des fêtes · Héry

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
salle des fêtes
Adresse
Salle des Fêtes d'Héry (58800) Village d'Héry
Ville
58800 Héry
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Héry

Journées Européennes du Patrimoine

salle des fêtes Salle des Fêtes d’Héry (58800)
Village d’Héry Héry Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine
10H30
Visite guidée du patrimoine historique & culturel Ariacois.
Visite Gratuite & accompagnée
12H00
Repas à Thème à la Salle des Fêtes
Sur réservation UNIQUEMENT
06.86.82.66.26 => Yannick
20€ / Adulte
10 / Enfant
14H30
Après-midi détente Jeux de Société
Gratuit & ouvert à tous
Buvette / Stand de crêpes & Hot-dogs   .

salle des fêtes Salle des Fêtes d’Héry (58800)
Village d’Héry Héry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 82 66 26  socat.yannick@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Héry a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tannay Brinon Corbigny

À voir aussi à Héry (Nièvre)