Journées Européennes du Patrimoine salle des fêtes Héry

Informations pratiques

Héry

Journées Européennes du Patrimoine

salle des fêtes Salle des Fêtes d’Héry (58800)

Village d’Héry Héry Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine

10H30

Visite guidée du patrimoine historique & culturel Ariacois.

Visite Gratuite & accompagnée

12H00

Repas à Thème à la Salle des Fêtes

Sur réservation UNIQUEMENT

06.86.82.66.26 => Yannick

20€ / Adulte

10 / Enfant

14H30

Après-midi détente Jeux de Société

Gratuit & ouvert à tous

Buvette / Stand de crêpes & Hot-dogs .

salle des fêtes Salle des Fêtes d’Héry (58800)

Village d’Héry Héry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 82 66 26 socat.yannick@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Héry a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tannay Brinon Corbigny