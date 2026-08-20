Visite guidée de l’église Saint-Andoche, Église Saint-Andoche, Héry

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Andoche Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Andoche Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

L’association Héry Nièvre Patrimoine vous propose une visite guidée de l’église Saint-Andoche, classée aux Monuments Historiques et datant des 13ème et 15ème siècle.

Le départ de la visite se fera depuis la salle des fêtes, Grande Rue. Suite à la visite, un repas sur réservation est proposé à la salle des fêtes, suivi d’un après-midi jeux de société.

Église Saint-Andoche 3 rue de l’Église, 58800 Héry Héry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté L’église de Héry est une église paroissiale, elle est placée sous le vocable de Saint-Andoche. Andoche est un prêtre, disciple de Polycarpe de Smyrne, venu évangéliser la Gaule avec le diacre Thyrse, saint Bénigne, et saint Andéol, et qui va subir le martyre en raison de sa foi, en 177 ou 178, dans la ville de Saulieu en Côte-d’Or dans le Morvan.

L’association Héry Nièvre Patrimoine vous propose une visite guidée de l’église Saint-Andoche, classée aux Monuments Historiques et datant des 13ème et 15ème siècle.

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