Visite guidée du village, Église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Héry
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sébastien et Saint-Louis · Héry
Informations pratiques
Visite guidée du village Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Sébastien et Saint-Louis Yonne
Renseignements au 03 86 35 11 86
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Suivez Elodie, guide de l’Office de Tourisme Serein et Armance, à travers les rues et les ruelles du centre-bourg d’Héry pour y découvrir l’histoire de la commune et de ces habitants. Un détour par le cimetière vous mènera devant la sépulture de certaines personnes emblématiques du village et d’un couple célèbre.
Départ de la place de l’Eglise à 14h30
Église Saint-Sébastien et Saint-Louis Place de l’Eglise, 89550 Héry, France Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386477300 Parking sur la place située devant l’église.
Suivez Elodie, guide de l’Office de Tourisme Serein et Armance, à travers les rues et les ruelles du centre-bourg d’Héry pour y découvrir l’histoire de la commune et de ces habitants. Un détour par …
© Office de Tourisme Serein et Armance
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