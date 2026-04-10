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Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis Héry

Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis Héry samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 89550 Héry

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Héry

Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis

Place de l’Église Héry Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, visite guidée exceptionnelle de l’église en partenariat avec la Société Musicale et Culturelle, section Histoire locale et Généalogie d’Héry.   .

Place de l’Église Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis Héry a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Serein Armance St Florentin

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