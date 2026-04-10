Héry

Visite guidée Le tour et les détours d’Héry

Place de l’Église Héry Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, Elodie, guide à l’Office de Tourisme, vous mènera à la découverte d’Héry par les rues et les ruelles, incluant un passage au cimetière.

Départ de la place de l’Eglise .

Place de l’Église Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Visite guidée Le tour et les détours d’Héry

L’événement Visite guidée Le tour et les détours d’Héry Héry a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Serein Armance St Florentin