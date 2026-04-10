Visite guidée Le tour et les détours d’Héry Héry
Visite guidée Le tour et les détours d’Héry Héry samedi 27 juin 2026.
Héry
Visite guidée Le tour et les détours d’Héry
Place de l’Église Héry Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, Elodie, guide à l’Office de Tourisme, vous mènera à la découverte d’Héry par les rues et les ruelles, incluant un passage au cimetière.
Départ de la place de l’Eglise .
Place de l’Église Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Visite guidée Le tour et les détours d’Héry
L’événement Visite guidée Le tour et les détours d’Héry Héry a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Serein Armance St Florentin