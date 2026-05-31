Visite guidée de l’église Saint-Louis-Saint-Sébastien, Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien, Héry

Visite guidée de l’église Saint-Louis-Saint-Sébastien Samedi 27 juin, 16h00 Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Après la visite de la ville, l’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée de l’église Saint-Louis-Saint-Sébastien en partenariat avec la Société Musicale et Culturelle, section Histoire locale et Généalogie d’Héry.

L’église, où se mêle plusieurs époques de construction, est une richesse pour la commune : son histoire est liée à une abbaye locale importante, son clocher est atypique et elle présente de belles œuvres à découvrir.

Rendez-vous devant l’église à 16h00

Renseignements au 03 86 35 11 86

Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien place de l’Eglise 89550 Héry Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée exceptionnelle de l’église : son histoire, son architecture, ses oeuvres visite guidée église

Office de Tourisme Serein et Armance