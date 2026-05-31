Visite guidée de l’église Saint-Louis-Saint-Sébastien, Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien, Héry
Visite guidée de l’église Saint-Louis-Saint-Sébastien, Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien, Héry samedi 27 juin 2026.
Visite guidée de l’église Saint-Louis-Saint-Sébastien Samedi 27 juin, 16h00 Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien Yonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Après la visite de la ville, l’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée de l’église Saint-Louis-Saint-Sébastien en partenariat avec la Société Musicale et Culturelle, section Histoire locale et Généalogie d’Héry.
L’église, où se mêle plusieurs époques de construction, est une richesse pour la commune : son histoire est liée à une abbaye locale importante, son clocher est atypique et elle présente de belles œuvres à découvrir.
Rendez-vous devant l’église à 16h00
Renseignements au 03 86 35 11 86
Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien place de l’Eglise 89550 Héry Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée exceptionnelle de l’église : son histoire, son architecture, ses oeuvres visite guidée église
Office de Tourisme Serein et Armance