Visite guidée « Le tour et les détours d’Héry », Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien, Héry

Visite guidée « Le tour et les détours d’Héry » Samedi 27 juin, 14h30 Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Suivez Elodie, guide de l’Office de Tourisme Serein et Armance, à travers les rues et les ruelles du centre-bourg d’Héry pour y découvrir l’histoire de la commune et de ces habitants. Un détour par le cimetière vous mènera devant la sépulture de certaines personnes emblématiques du village et d’un couple célèbre.

Départ de la place de l’Eglise à 14h30

Renseignements au 03 86 35 11 86

Eglise Saint-Louis-Saint-Sébastien place de l’Eglise 89550 Héry Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Découverte du centre-bourg d’Héry à travers ses rues et ses ruelles, incluant un détour par le cimetière où repose un couple célèbre. visite guidée Héry

Office de Tourisme Serein et Armance