Journées Européennes du Patrimoine, Hôtel-Dieu, Tonnerre

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Journées Européeennes du Patrimoine 2026 :

L’Hôtel-Dieu de Tonnerre est un ancien établissement hospitalier fondé en 1293 par Marguerite de Bourgogne, comtesse de Tonnerre et reine de Jérusalem.

Ce monument historique exceptionnel a accueilli pendant des siècles malades et nécessiteux, qui viennent y recevoir gratuitement les soins du corps, mais aussi de l’âme: les offices sont célébrés tous les jours dans la chapelle située au bout de la Salle des malades, de façon à ce que tous puissent y assister depuis leur lit. Il est le plus long hôpital médiéval d’Europe et l’un des plus anciens.

Venez parcourir ce lieu rempli d’histoires. Vous pourrez découvrir la grande salle des malades, le tombeau de Marguerite de Bourgogne, le Mausolée du Marquis de Louvois. La visite se poursuivra avec la mise au tombeau du Christ, le gnomon et pour terminer, le musée.

Hôtel-Dieu Place Marguerite de Bourgogne, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0661227075 https://www.hoteldieu-tonnerre.com https://www.hoteldieu-tonnerre.com/fr/ L’hôtel-Dieu de Tonnerre est un ancien établissement hospitalier, aujourd’hui musée, fondé en 1293 par Marguerite de Bourgogne dans la ville de Tonnerre, en Bourgogne.

Ce monument historique est le plus long hôpital médiéval d’Europe et l’un des plus anciens. En train : L’Hôtel-Dieu de Tonnerre est idéalement situé à moins de 500 mètres de la gare de Tonnerre. depuis Paris : 1h50 sans correspondance. En voiture : Depuis Paris : 2h40 en prenant l’A6. à 20min de Chablis et 1h de Troyes.

Journées Européeennes du Patrimoine 2026 :

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