Visite guidée de l’Hôtel Dieu de Tonnerre, de la Chocolaterie Thevenin et de l’Hôtel d’Uzès, Hôtel-Dieu, Tonnerre

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel Dieu de Tonnerre, de la Chocolaterie Thevenin et de l’Hôtel d’Uzès 18 – 20 septembre Hôtel-Dieu Yonne

Tarif : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire et des secrets de Tonnerre !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 18, 19 et 20 septembre 2026, offrez-vous un voyage hors du temps à travers les trésors cachés de la ville.

Laissez-vous guider pour une immersion exceptionnelle à la découverte de lieux chargés d’histoire et de gourmandise :

L’Hôtel Dieu de Tonnerre : Admirez l’un des plus grands et des plus anciens hôpitaux médiévaux d’Europe, chef-d’œuvre d’architecture gothique.

: Admirez l’un des plus grands et des plus anciens hôpitaux médiévaux d’Europe, chef-d’œuvre d’architecture gothique. La Chocolaterie Thevenin : Éveillez vos sens et entrez dans l’univers de la gourmandise artisanale.

: Éveillez vos sens et entrez dans l’univers de la gourmandise artisanale. L’Hôtel d’Uzès : Poussez les portes de cette demeure prestigieuse au charme intemporel.

Le programme de votre week-end :

Visites guidées exclusives : Des passionnés de patrimoine vous dévoileront les secrets, les anecdotes et les détails architecturaux de ces sites d’exception.

: Des passionnés de patrimoine vous dévoileront les secrets, les anecdotes et les détails architecturaux de ces sites d’exception. Visites libres : Prenez le temps de flâner et de vous imprégner des lieux à votre propre rythme après les guidages.

Prenez le temps de flâner et de vous imprégner des lieux à votre propre rythme après les guidages. Atelier d’herboriste : Initiez-vous aux vertus des plantes médicinales et du savoir-faire ancestral lors d’un atelier thématique unique.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable entre culture, histoire et traditions !

Hôtel-Dieu Place Marguerite de Bourgogne, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0661227075 https://www.hoteldieu-tonnerre.com L’hôtel-Dieu de Tonnerre est un ancien établissement hospitalier, aujourd’hui musée, fondé en 1293 par Marguerite de Bourgogne dans la ville de Tonnerre, en Bourgogne.

Ce monument historique est le plus long hôpital médiéval d’Europe et l’un des plus anciens. En train : L’Hôtel-Dieu de Tonnerre est idéalement situé à moins de 500 mètres de la gare de Tonnerre. depuis Paris : 1h50 sans correspondance. En voiture : Depuis Paris : 2h40 en prenant l’A6. à 20min de Chablis et 1h de Troyes.

Plongez au cœur de l’histoire et des secrets de Tonnerre !

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