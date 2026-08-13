Visitez la mystérieuse Fosse Dionne, Fosse Dionne, Tonnerre
samedi 19 septembre 2026 · Fosse Dionne · Tonnerre
Informations pratiques
Visitez la mystérieuse Fosse Dionne 19 et 20 septembre Fosse Dionne Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Source vauclusienne au débit varié, mais perpétuel. Elle fut aménagée en lavoir en 1758 par le père du Chevalier d’Éon. La Fosse Dionne a toujours intrigué et les premières explorations remontent au XIXe siècle. Le parcours connu mène à 360 m de l’embouchure et à une profondeur de 61 m. Assistez à la remise officielle du chèque de la Fondation du Patrimoine (Mission Stéphane Bern – Loto du Patrimoine) suivi d’un moment convivial en Mairie le samedi 19 septembre à 11h00.
Fosse Dionne Rue de la Fosse Dionne, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Source vauclusienne au débit varié, mais perpétuel. Elle fut aménagée en lavoir en 1758 par le père du Chevalier d’Éon. La Fosse Dionne a toujours intrigué et les premières explorations remontent au…
©ville de Tonnerre
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