UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tonnerre

Visitez la mystérieuse Fosse Dionne, Fosse Dionne, Tonnerre

samedi 19 septembre 2026 · Fosse Dionne · Tonnerre

Visitez la mystérieuse Fosse Dionne, Fosse Dionne, Tonnerre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fosse Dionne
Adresse
Rue de la Fosse Dionne, 89700 Tonnerre
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne

Visitez la mystérieuse Fosse Dionne 19 et 20 septembre Fosse Dionne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Source vauclusienne au débit varié, mais perpétuel. Elle fut aménagée en lavoir en 1758 par le père du Chevalier d’Éon. La Fosse Dionne a toujours intrigué et les premières explorations remontent au XIXe siècle. Le parcours connu mène à 360 m de l’embouchure et à une profondeur de 61 m. Assistez à la remise officielle du chèque de la Fondation du Patrimoine (Mission Stéphane Bern – Loto du Patrimoine) suivi d’un moment convivial en Mairie le samedi 19 septembre à 11h00.

Fosse Dionne Rue de la Fosse Dionne, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Source vauclusienne au débit varié, mais perpétuel. Elle fut aménagée en lavoir en 1758 par le père du Chevalier d’Éon. La Fosse Dionne a toujours intrigué et les premières explorations remontent au…

©ville de Tonnerre

À voir aussi à Tonnerre (Yonne)