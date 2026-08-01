Exposition Les Estivales Rue François Mitterrand Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Exposition Les Estivales

Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Art en Tonnerrois présente une exposition de peintures, sculptures, photos et céramiques Les Estivales

Vernissage le samedi 29 août à partir de 18h

Associations invitées Art Libre Espace Migennes MJC Photo et Poterie Tonnerre Atelier céramique Héry .

Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

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English : Exposition Les Estivales

L’événement Exposition Les Estivales Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois