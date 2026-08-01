Exposition Les Estivales Rue François Mitterrand Tonnerre
mercredi 26 août 2026 · Rue François Mitterrand · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Exposition Les Estivales
Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Art en Tonnerrois présente une exposition de peintures, sculptures, photos et céramiques Les Estivales
Vernissage le samedi 29 août à partir de 18h
Associations invitées Art Libre Espace Migennes MJC Photo et Poterie Tonnerre Atelier céramique Héry .
Rue François Mitterrand Espace Marland Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55
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English : Exposition Les Estivales
L’événement Exposition Les Estivales Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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