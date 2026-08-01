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AGENDA · Tonnerre

Marché aux Puces Tonnerre

samedi 15 août 2026 · Tonnerre

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue Saint-Pierre
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tonnerre

Marché aux Puces

Rue Saint-Pierre Tonnerre Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :
2026-08-15

L’association Tonnerre Action Patrimoine organise son marché aux puces
2€ le mètre linéaire   .

Rue Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   tonnerreactionpatrimoine@gmail.com

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English : Marché aux Puces

L’événement Marché aux Puces Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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