Informations pratiques

Tonnerre

Marché aux Puces

Rue Saint-Pierre Tonnerre Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association Tonnerre Action Patrimoine organise son marché aux puces

2€ le mètre linéaire .

Rue Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté tonnerreactionpatrimoine@gmail.com

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English : Marché aux Puces

L’événement Marché aux Puces Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois