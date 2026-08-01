AGENDA · Tonnerre
Marché aux Puces Tonnerre
samedi 15 août 2026 · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Marché aux Puces
Rue Saint-Pierre Tonnerre Yonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 14:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Tonnerre Action Patrimoine organise son marché aux puces
2€ le mètre linéaire .
Rue Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté tonnerreactionpatrimoine@gmail.com
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English : Marché aux Puces
L’événement Marché aux Puces Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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