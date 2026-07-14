Humour et stand-up 4 artistes, 4 univers Le 12ter Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Humour et stand-up 4 artistes, 4 univers

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le principe est simple et réjouissant 4 artistes, 4 talents, 4 univers, 1 heure de spectacle pour découvrir le fruit de 5 jours de résidence, à raison de 15 minutes par artiste. Un format vif, contrasté, qui permet d’entrer au plus près de ce qui se fabrique aujourd’hui sur les scènes d’humour.

À l’issue de la représentation, un bord plateau et des échanges autour d’un verre permettront de prolonger la rencontre avec les artistes. .

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Humour et stand-up 4 artistes, 4 univers

L’événement Humour et stand-up 4 artistes, 4 univers Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois