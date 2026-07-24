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AGENDA · Tonnerre

Foire Expo de Tonnerre Tonnerre

vendredi 28 août 2026 · Tonnerre

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Site du Pâtis
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif

Tonnerre

Foire Expo de Tonnerre

Site du Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-28

Village automobile, artisanat & savoir-faire, bien-être, habitat

Concerts
– Crache ton venin
– Barrio Luna
– Mosaïque
– Les Chips

Vide-greniers le dimanche

Organisé pour Les Journées Gourmandes et Artisanales du Tonnerrois   .

Site du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 89 

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English : Foire Expo de Tonnerre

L’événement Foire Expo de Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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