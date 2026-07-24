Informations pratiques

Tonnerre

Foire Expo de Tonnerre

Site du Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-28

Village automobile, artisanat & savoir-faire, bien-être, habitat

Concerts

– Crache ton venin

– Barrio Luna

– Mosaïque

– Les Chips

Vide-greniers le dimanche

Organisé pour Les Journées Gourmandes et Artisanales du Tonnerrois .

Site du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 89

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English : Foire Expo de Tonnerre

L’événement Foire Expo de Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois