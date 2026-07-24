Foire Expo de Tonnerre Tonnerre
vendredi 28 août 2026 · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Foire Expo de Tonnerre
Site du Pâtis Tonnerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-28
Village automobile, artisanat & savoir-faire, bien-être, habitat
Concerts
– Crache ton venin
– Barrio Luna
– Mosaïque
– Les Chips
Vide-greniers le dimanche
Organisé pour Les Journées Gourmandes et Artisanales du Tonnerrois .
Site du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 89
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English : Foire Expo de Tonnerre
L’événement Foire Expo de Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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