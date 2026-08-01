Concert Chants sacrés du monde et temps convivial Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Concert Chants sacrés du monde et temps convivial

Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-29

Laissez-vous porter par les chants sacrés du monde avec le duo Leticia et Phil !

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Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Chants sacrés du monde et temps convivial

L’événement Concert Chants sacrés du monde et temps convivial Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois