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AGENDA · Tonnerre

Concert Chants sacrés du monde et temps convivial Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre

samedi 29 août 2026 · Place Marguerite de Bourgogne · Tonnerre

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Marguerite de Bourgogne
Adresse
Hôtel-Dieu de Tonnerre
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tonnerre

Concert Chants sacrés du monde et temps convivial

Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-08-29

Laissez-vous porter par les chants sacrés du monde avec le duo Leticia et Phil !
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Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Chants sacrés du monde et temps convivial

L’événement Concert Chants sacrés du monde et temps convivial Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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