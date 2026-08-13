Visite du Pâtis et le kiosque à Baptiste, Parc du Pâtis, Tonnerre
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Pâtis · Tonnerre
Informations pratiques
Visite du Pâtis et le kiosque à Baptiste 19 et 20 septembre Parc du Pâtis Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Niché en plein cœur de la ville, le parc du Pâtis est un écrin de verdure historique où se côtoient arbres remarquables et une vue sur l’église Saint-Pierre. Ce lieu a aussi un site à vocation mémorielle puisque l’on y trouve les Monuments aux Morts de la ville ainsi que le Kiosque à Baptiste. Soirée apéro DJ set le samedi 19 septembre à partir de 18h00 ; retraite aux flambeaux et feu d’artifice à partir de 21h00.
Parc du Pâtis Le Pâtis 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Niché en plein cœur de la ville, le parc du Pâtis est un écrin de verdure historique où se côtoient arbres remarquables et une vue sur l’église Saint-Pierre. Ce lieu a aussi un site à vocation l’on y…
©ville de Tonnerre
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