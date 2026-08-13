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Visite du Pâtis et le kiosque à Baptiste, Parc du Pâtis, Tonnerre

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Pâtis · Tonnerre

Visite du Pâtis et le kiosque à Baptiste, Parc du Pâtis, Tonnerre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc du Pâtis
Adresse
Le Pâtis 89700 Tonnerre
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne

Visite du Pâtis et le kiosque à Baptiste 19 et 20 septembre Parc du Pâtis Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Niché en plein cœur de la ville, le parc du Pâtis est un écrin de verdure historique où se côtoient arbres remarquables et une vue sur l’église Saint-Pierre. Ce lieu a aussi un site à vocation mémorielle puisque l’on y trouve les Monuments aux Morts de la ville ainsi que le Kiosque à Baptiste. Soirée apéro DJ set le samedi 19 septembre à partir de 18h00 ; retraite aux flambeaux et feu d’artifice à partir de 21h00.

Parc du Pâtis Le Pâtis 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Niché en plein cœur de la ville, le parc du Pâtis est un écrin de verdure historique où se côtoient arbres remarquables et une vue sur l’église Saint-Pierre. Ce lieu a aussi un site à vocation l’on y…

©ville de Tonnerre

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