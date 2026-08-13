Découvrez l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Tonnerre
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Tonnerre
Informations pratiques
Découvrez l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Elle surplombe la cité et domine la vallée, située en face de l’ancienne Abbaye Saint-Michel. D’un premier bâtiment, restent enfoui dans le clocher, les vestiges romans d’un portail. L’église a été rebâtie après son incendie en 1556. Elle est donc de style renaissance. Les grisailles des baies du rez-de-chaussée à droite, qui sont datées de 1545, en sont un témoignage remarquable. Une exposition de photos vous sera également proposé !
Église Saint-Pierre Chemin des Roches, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Elle surplombe la cité et domine la vallée, située en face de l’ancienne Abbaye Saint-Michel. D’un premier bâtiment, restent enfoui dans le clocher, les vestiges romans d’un portail. L’église a été à…
©association Saint-Pierre
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