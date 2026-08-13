Découvrez l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Tonnerre

Informations pratiques

Découvrez l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle surplombe la cité et domine la vallée, située en face de l’ancienne Abbaye Saint-Michel. D’un premier bâtiment, restent enfoui dans le clocher, les vestiges romans d’un portail. L’église a été rebâtie après son incendie en 1556. Elle est donc de style renaissance. Les grisailles des baies du rez-de-chaussée à droite, qui sont datées de 1545, en sont un témoignage remarquable. Une exposition de photos vous sera également proposé !

Église Saint-Pierre Chemin des Roches, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Elle surplombe la cité et domine la vallée, située en face de l’ancienne Abbaye Saint-Michel. D’un premier bâtiment, restent enfoui dans le clocher, les vestiges romans d’un portail. L’église a été à…

©association Saint-Pierre