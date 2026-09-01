Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Initiez-vous à la retouche photo dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des célébrations du bicentenaire de la photographie.

Sur inscription. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

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English : Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo

L’événement Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II