Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Christian Bobin · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Initiez-vous à la retouche photo dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des célébrations du bicentenaire de la photographie.
Sur inscription. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
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English : Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo
L’événement Journées européennes du patrimoine initiation à la retouche photo Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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