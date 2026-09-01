Journées Européennes du Patrimoine La Fée du Pain au Moulin de Radray Loisail
samedi 19 septembre 2026 · Loisail
Informations pratiques
Loisail
Journées Européennes du Patrimoine La Fée du Pain au Moulin de Radray
Le Moulin de Radray Loisail Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un spectacle, une conteuse, un four qui voyage
Cet automne, le Moulin de Radray accueille un personnage peu commun Lucienne, boulangère-voyageuse, fille du vent, qui sillonne villages et paysages à la recherche du pain, et du bon pain ! . Derrière elle se cache Hélène Mouton, comédienne, chanteuse, danseuse et boulangère, qui a fait du geste le plus simple qui soit — pétrir une pâte — le cœur d’un spectacle musical et sensoriel La Fée du Pain.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, elle installe sa boulangerie scénique et baladeuse au bord de l’eau, entre meule et nature, pour deux jours de spectacle, de partage et de pain chaud.
Samedi 19 septembre — La fournée de Lucienne
Atelier participatif et poétique, pour petits et grands (dès 4 ans)
Une journée entière à vivre le pain de bout en bout, aux côtés d’Hélène et de sa boulangerie baladeuse on pétrit, on façonne, on allume le four, on attend, et on repart avec son pain — et le ventre plein.
9h30 — Accueil et pétrissage de la pâte (jusqu’à 12h)
12h 13h30 — Repas tiré du sac
13h30 — Allumage du four et mise en place des équipes four
14h 16h — Façonnage des pains
17h — Mise au four
18h — Sortie des pains
Appel à cuisson chaque participant est invité à apporter un plat à cuire, glissé dans la fournée du jour pour un repas partagé en fin de journée — une belle manière de clore la fournée !
Places limitées à 14 personnes — réservation conseillée. .
Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine La Fée du Pain au Moulin de Radray
L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Fée du Pain au Moulin de Radray Loisail a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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