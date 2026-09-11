Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Journées européennes du patrimoine la manufacture royale

La Manufacture royale La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la Manufacture Royale propose le samedi à 15h30 l’Inauguration Nouvelle exposition Histoire de la Manufacture Royale de Bains les Bains et une visite guidée du site à 16h30. Tarif 7€

L’occasion de découvrir l’histoire de ce site industriel où vous découvrirez qu’est ce qu’une ferblanterie et comment était organisé la vie et les bâtiments industriels au cœur de ce domaine.

La journée se terminera par une soirée conviviale autour d’une choucroute. Repas sur réservation.

Le dimanche 20 septembre une messe sera célébré par le père Joseph à 10h00 dans la chapelle de 1735.Tout public

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La Manufacture royale La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 13 63 69 61 manufacture-royale@orange.fr

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English :

As part of the European Heritage Days%European Heritage Days, the Manufacture Royale is hosting the opening of its new exhibition, History of the Manufacture Royale de Bains-les-Bains, on Saturday at 3:30 p.m., followed by a guided tour of the site at 4:30 p.m. Admission: 7?

This is an opportunity to explore the history of this industrial site, where you’ll learn what a tinworks is and how daily life and industrial buildings were organized at the heart of this estate.

The day will end with a convivial evening featuring a choucroute dinner. Reservations required.

On Sunday, September 20, Father Joseph will celebrate Mass at 10:00 a.m. in the chapel dating from 1735.

L’événement Journées européennes du patrimoine la manufacture royale La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par OT EPINAL ET SA REGION