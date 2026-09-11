Journées Européennes du Patrimoine La Minoterie La Minoterie Nay

Informations pratiques

Nay

Journées Européennes du Patrimoine La Minoterie

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Chahab et l’association Nayart vous accueillent à la Minoterie à l’occasion des Journées du Patrimoine et vous proposent une visite du lieu. Vous pourrez y découvrir notre artothèque, l’atelier de Chahab — artiste et fondateur de l’association — ainsi que notre exposition du moment, La métamorphose des fluides . Cette exposition collective réunit les œuvres de Raoul Colin, Myriam Berger et une sélection de photographies de Jean Dieuzaide, en partenariat avec la Maison Carrée de Nay, qui présente une exposition consacrée à ce photographe.

Photographe majeur du XXe siècle, Jean Dieuzaide (1921–2003) est une figure incontournable de la photographie française. Installé à Toulouse, il s’est illustré par une œuvre riche et humaniste, mêlant reportages, portraits et paysages. Fondateur de la Galerie du Château d’Eau, l’une des premières galeries publiques dédiées à la photographie en France, .

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine La Minoterie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Minoterie Nay a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay