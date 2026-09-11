Journées européennes du patrimoine : La ville haute éveille vos sens ! – visite sensorielle, Place de la Motte, Limoges

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine : La ville haute éveille vos sens ! – visite sensorielle Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Motte Haute-Vienne

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

PERMIS DE TOUCHER !

Plus qu’une simple visite, découvrez l’identité des lieux et leur histoire en jouant avec vos perceptions. À chaque étape de cette balade sensorielle, laissez tous vos sens s’éveiller au patrimoine !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Sur inscription au 05 55 45 85 26.

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place de la Motte Place de la Motte Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 85 26 »}] [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Au cours de cette visite, le patrimoine se dévoile au fil de vos sens pour découvrir Limoges autrement. #Villedartetdhistoire #JEP2026

© Ville de Limoges