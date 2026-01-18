Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’APOTHICAIRERIE DE LODÈVE, L’ANCIENNE PHARMACIE DE L’HÔPITAL

13 Boulevard Pasteur Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cette officine conservée du XIXᵉ siècle, ses boiseries et ses pots en porcelaine au sein même du bâtiment historique de l’hôpital.

Fermé toute l’année, ce lieu chargé d’histoire ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Rob de Sureau, Électuaire, Pommade de Limaçon… Ces noms mystérieux sont ceux de remèdes et de substances autrefois conservés dans les pots de l’ancienne pharmacie de Lodève. Découvrez en visite flash cette officine conservée du XIXᵉ siècle, ses boiseries et ses pots en porcelaine au sein même du bâtiment historique de l’hôpital ! Un voyage dans le temps abordant le rôle de l’hôpital à travers les siècles ainsi que les différentes personnalités ayant donné corps à ce lieu unique.

Départs des visites à partir de 10h, 10h30, 11h, 11h30. Durée 30 minutes.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Lodève ou sur la billetterie en ligne. .

13 Boulevard Pasteur Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’APOTHICAIRERIE DE LODÈVE, L’ANCIENNE PHARMACIE DE L’HÔPITAL

Discover this preserved 19th-century pharmacy, with its wood paneling and porcelain jars, located right inside the hospital’s historic building.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’APOTHICAIRERIE DE LODÈVE, L’ANCIENNE PHARMACIE DE L’HÔPITAL Lodève a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC