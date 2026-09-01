Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû Le village Saou
dimanche 20 septembre 2026 · Le village · Saou
Informations pratiques
Saou
Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû
Le village A côté de la boulangerie Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’ancien Moulin à huile du village qui fonctionnait à l’énergie hydraulique grâce au canal de la Vèbre qui passe sous les maisons du village.
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Le village A côté de la boulangerie Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 99 04 06 decouverteforetsaou@gmail.com
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English :
Discover the old oil mill of the village which was powered by water thanks to the Vèbre canal which passes under the houses of the village.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû Saou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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