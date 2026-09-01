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Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû Le village Saou

dimanche 20 septembre 2026 · Le village · Saou

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Le village
Adresse
A côté de la boulangerie
Ville
26400 Saou
Département
Drôme
Tarif

Saou

Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû

Le village A côté de la boulangerie Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez l’ancien Moulin à huile du village qui fonctionnait à l’énergie hydraulique grâce au canal de la Vèbre qui passe sous les maisons du village.
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Le village A côté de la boulangerie Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 99 04 06  decouverteforetsaou@gmail.com

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English :

Discover the old oil mill of the village which was powered by water thanks to the Vèbre canal which passes under the houses of the village.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû Saou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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