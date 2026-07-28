Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes Musée Militaire Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes

Musée Militaire 32 Rue des Farges Périgueux Dordogne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre,

Organisé par le Musée Militaire

Gratuit pour les -18 ans, et 1€ pour les + de 18 ans. .

Musée Militaire 32 Rue des Farges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 47 36 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes Périgueux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Communal de Périgueux