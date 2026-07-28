Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes Musée Militaire Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Musée Militaire · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes
Musée Militaire 32 Rue des Farges Périgueux Dordogne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre,
Organisé par le Musée Militaire
Gratuit pour les -18 ans, et 1€ pour les + de 18 ans. .
Musée Militaire 32 Rue des Farges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 47 36 accueil@destination-perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Musée Militaire du Périgord ouvre ses portes Périgueux a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Visite commentée La collection Préhistoire du musée Périgueux 5 août 2026
- Concert d’orgue Charles Cane Place de la Cité Périgueux 5 août 2026
- Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire Périgueux 6 août 2026
- Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux 7 août 2026
- Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Saint-Etienne de la Cité, Périgueux 7 août 2026