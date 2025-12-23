Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Monde de Marcel Pagnol Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Monde de Marcel Pagnol

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées du Patrimoine reviennent pour une 43e édition. À Aubagne, c’est l’occasion de visiter nos musées gratuits ces deux jours.

Le Petit Monde de Marcel Pagnol est une institution patrimoniale chère au cœur des aubagnaises et des aubagnais, réalisé par Daniel Scaturro Meilleur Ouvrier de France.

Découvrez aussi l’histoire et l’œuvre de la mère des santons Thérèse Neveu. .

Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

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English :

Heritage Days are back for its 43rd edition. %C0 In Aubagne, this is your chance to visit our museums for free over these two days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile