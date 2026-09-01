Informations pratiques

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Léproserie

18-22 Route de Rouen Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre .

18-22 Route de Rouen Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

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English : Journées Européennes du Patrimoine Léproserie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Léproserie Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme