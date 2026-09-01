Informations pratiques

Saint-Jeures

Journées Européennes du Patrimoine Les Changeas

Maison forte Les Changeas Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la Maison forte des Changeas. C’est une petite maison forte typique, rectangulaire, protégé par une petite tour de défense à l’angle nord-ouest. Le domaine des Changeas se trouve à 900 m environ au sud-ouest du bourg de Saint-Jeures.

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Maison forte Les Changeas Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 tence@ot-hautlignon.com

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English :

Tour of the Maison forte des Changeas. It is a small, typical fortified house, rectangular in shape, protected by a small defensive tower at the northwest corner. The Changeas estate is located about 900 meters southwest of the village of Saint-Jeures.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Les Changeas Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon