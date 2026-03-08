Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Béate Saint-Jeures

Journées Européennes du Patrimoine

Maison de la Béate 115, rue de l’Assemblée Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

2026-09-20

Visite de la maison de béate de Pouzols entièrement rénovée. Une plongée historique dans le quotidien d’une béate.

Maison de la Béate 115, rue de l’Assemblée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Visit the fully renovated beate house in Pouzols. A historical insight into the daily life of a beate.

