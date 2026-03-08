Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Béate Saint-Jeures
Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Béate Saint-Jeures dimanche 20 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
Maison de la Béate 115, rue de l’Assemblée Saint-Jeures Haute-Loire
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
2026-09-20
Visite de la maison de béate de Pouzols entièrement rénovée. Une plongée historique dans le quotidien d’une béate.
Maison de la Béate 115, rue de l’Assemblée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Visit the fully renovated beate house in Pouzols. A historical insight into the daily life of a beate.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon